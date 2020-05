Nick, Simon en Kees zijn het ideale antigif tegen de coronablues

Boer Geert en Ingrid alweer uit elkaar: ‘Hij wil even niets nu’

13:46 Het is niet langer ‘aan’ tussen boer Geert en zijn vriendin Ingrid, die hij leerde kennen vlak na de opnames van het KRO-NCRV-programma Boer Zoekt Vrouw. De 52-jarige Geert heeft het bijltje erbij neergegooid, laat zijn ex via Instagram weten.