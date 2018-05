Nicki Minaj datet Eminem

Met rapper Nas had Nicki Minaj een relatie van zeven maanden. Die relatie eindigde in januari. Tot begin vorig jaar had ze een relatie met rapper Meek Mill. Eminem was vanaf 1999 een jaar getrouwd met Kimberly Scott. In 2006 stapten ze opnieuw in het huwelijksbootje, in hetzelfde jaar volgde de scheiding. De twee hebben een dochter en adopteerden twee meisjes.