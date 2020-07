Nicole Kidman en Keith Urban onder vuur nadat ze coronahotel overslaan

The Bacheloret­te-Niek snapt concurren­tie niet: 'Ik ben enige die bij Gaby Blaaser past’

6:41 Kiest Gaby Blaaser voor Niek of Joey? Dat is de grote vraag die kijkers van The Bachelorette tot morgen in spanning houdt. Voor de Bredase Niek is het overduidelijk: ,,Ik ben de enige die Gaby precies kan bieden wat ze zoekt.”