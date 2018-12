Nicole Kidman schenkt ruim vier ton aan vrouwenfonds Verenigde Naties

Dr. Antony Kidmans verjaardag viel samen met de Dag van de Rechten van de Mens. Om zijn nagedachtenis te eren, besloot zijn 51-jarige dochter om een persoonlijke schenking te doen aan het VN-fonds. Kidman vertelde erbij dat haar vader, die in 2014 overleed, veel deed voor de mensenrechten. De Oscarwinnares (in 2003 voor haar rol in The Hours, red.) is een VN-Ambassadeur voor vrouwenzaken. Ze maakte de donatie bekend tijdens een toespraak voor de organisatie in Santa Monica in Californië.