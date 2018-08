Autocoureur Sebatian Vettel krijgt een origineel Bas Smit-shirt uit handen van Robert Doornbos. Bas Smit zamelt met de verkoop van de shirts geld in voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Zijn nichtje Jada, het dochtertje van Doornbos en styliste Chantal Bles, wordt in dat ziekenhuis behandeld.

Zichtbaar aangeslagen, na het verhaal van Robert over zijn Jada, neemt Sebastian Vettel het Bas Smit shirt in ontvangst 🙏❤️ #samensterk Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 24 Aug 2018 om 4:28 PDT

Nicolette Kluijver heeft een tweeling en haar zus ook. En ze gingen samen uit eten. Of liever gezegd slapen. Want ze zijn beide bekaf.

Mijn zus heeft ook een tweeling.... en we zijn een avondje uit... #bekaf #powernap Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 24 Aug 2018 om 11:01 PDT

Sophie de Buisonjé, de vrouw van zanger Xander, kan er soms niet over uit dat ze de moeder is van twee hartjes van kinderen. Over het juridisch ouderschap van haar dochter Céla Lynn, die in de buik groeide van een draagmoeder, moet een rechter zich nog uitspreken.

Blessed mom ♥️ Soms besef ik mij nog steeds niet dat ik gewoon moeder ben van deze twee (nou ja officieel alleen van die op rechts 😏😍) The best job ever! Ik maak vast genoeg fouten in de opvoeding, maar aan liefde hebben ze in ieder geval geen gebrek. #inlove Een foto die is geplaatst door null (@sophiedbuisonje) op 24 Aug 2018 om 13:09 PDT

De zwangere Bibi Breijman is in haar nopjes tussen de bloemen.

Blommetjes 🌹 Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 24 Aug 2018 om 10:17 PDT

Roel van Velzen had vakantie en zijn scheerapparaat ook. Zou hij z'n baard laten staan of niet?

Mijn scheerapparaat had ook drie weken vakantie... #Summerbeard Een foto die is geplaatst door null (@vanvelzenmusic) op 24 Aug 2018 om 5:37 PDT

Frans Bauer wil fit blijven en dus trok hij vanochtend zijn bokshandschoenen aan om het op te nemen tegen 'Nieky Holzken'... of een pop die de naam van de kickbokser draagt.

Even trainen en sparren met mijn held @niekyholzken !!! Grrrrr 😀😀😀😀😂😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 24 Aug 2018 om 1:53 PDT

Is het geen zoet plaatje van haar zoons Bobby en James, dan is het wel een zoet plaatje van haarzelf en haar man Marco. Chantal Janzen is deze vakantie duidelijk in de zevende hemel.

Hier wilde ik gewoon graag even een foto van maken❤️ #fekansie Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Aug 2018 om 7:25 PDT

Levensliedzangeres Samantha Steenwijk en haar vrouw Daisy rijden zo een fuik in, en dat betekent een alcoholcontrole. Maar hoe moét dat eigenlijk?

‪Dais weet niet hoe ze moet blazen 🗣💨 ‬ ‪Wat hebben we gegierd vannacht!‬ #alcoholcontrole #pijpjeblazen #depvanprima #bob #bobjijofbobik Een foto die is geplaatst door null (@samanthasteenwijk) op 24 Aug 2018 om 3:14 PDT

Raffaela Paton blikt in een emotioneel bericht terug op de ziekte van haar dochter Beautifull, die vandaag haar twaalfde verjaardag viert. Haar dochter werd twee jaar geleden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie.

The Voice Senior-coach Angela Groothuizen belandt in grappige - en ietwat confronterende - situaties nu haar man Rob niets meer zonder leesbril kan.

Mijn @smulprins kan NIETS meer zonder leesbril... Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 24 Aug 2018 om 6:48 PDT

Dave en zijn broertje Donny Roelvink hebben een goede daad verricht door een dakloze in Amsterdam te verrassen met een verwendagje. Eugène werd van straat geplukt en onder andere op de stoel van een Amsterdamse sterrenkapper gezet.

Er staat weer een nieuwe video online ! Laat me weten wat jullie vinden ❤️👍🏼 LINK IN BIO Een foto die is geplaatst door null (@daveroelvink) op 24 Aug 2018 om 4:10 PDT

Inge de Bruijn is in Frankrijk 27, uh 45 jaar oud geworden. De voormalig Olympisch kampioene werd voor de gelegenheid bedolven onder de rozenblaadjes.

BDAY girl 🎂🎂🎂 #timeflies #youngatheart #bdaygirl #cake #forever27 🤣 #iwish Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 24 Aug 2018 om 0:37 PDT

Qmusic-dj Mattie Valk ging vroeger blijkbaar door het leven als Mattie Zak Patattie.

🙋‍♂️Wat voor grappen worden er gemaakt met jouw naam? Of word je naam altijd verkeerd uitgesproken? #mattiezakpatattie #Mynameis @kaimerckx Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 24 Aug 2018 om 0:53 PDT

Kimberley Klaver en Kim Feenstra hebben zichzelf omgedoopt tot Kim & Lil'Kim. ,,Dat krijg je als je knuffelt met een model. Tiny me'', aldus La Klaver.

Het is wel duidelijk waar baby Teun, de zoon van actrice-presentatrice Marlijn Weerdenburg, zijn looks vandaan heeft.

Mijn elfje. Een foto die is geplaatst door null (@marlijnweerdenburg) op 23 Aug 2018 om 12:16 PDT

Pip Pellens is een beetje bleu als ze ongesteld is. Gelukkig is de glimlach van haar vriendje Pim genoeg om haar op te beuren.

Sometimes I know I have to do stuff, but I just can’t put myself to it. And I just feel shitty about myself. And then I feel bad about feeling shitty about myself, yk? But when my sunshine comes home I feel so much better. 🌞 #period Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 23 Aug 2018 om 9:00 PDT

Topzwemster Ranomi Kromowidjojo is tijdens een reisje naar San Francisco totaal in de war geraakt toen ze haar vriend Ferry werkelijk overal zag.

I saw Ferry everywhere 🤩 ⛴⛴⛴ #ferrybuilding #ferryplaza #ferrytosausalito #myfavoriteFerry 💕 Een foto die is geplaatst door null (@ranomikromo) op 23 Aug 2018 om 23:05 PDT

Arie Boomsma en zijn dochtertje Bobby-Jo zijn in Amsterdam te herkennen aan hun panterthema.

Panter posse por vida! 💕 Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 23 Aug 2018 om 22:47 PDT

Hanna Verboom benadrukt bij een fotogeniek rood Deens huisje dat ze helemaal opgaat in het maken van films.

I ❤️ making films (& little red houses) #Redcamera #documentary #Denmark Een foto die is geplaatst door null (@hannaverboom) op 23 Aug 2018 om 22:37 PDT

Dubbele gevoelens voor presentator Lex Uiting: hij is jarig maar neemt ook afscheid van kinderzender Zapp.

De vakantiebestemming van soapie Robin Martens wordt niet drukbezocht.