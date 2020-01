Nicolette duikt synchroon zwembad in en Birgit is een tikje ordinair

Deze Nederland­se grimeur maakt kans op Oscar: ‘Wij gingen over alles wat verminkt of dood was’

14:26 Grimeur Tristan Versluis liep nooit met zijn Nederlandse afkomst te koop. Maar dankzij de Oscarnominatie voor zijn werk aan oorlogsepos 1917 kwam de 37-jarige Nederlander, die in Spanje woont en hier ook vooral werkt, toch in de spotlights te staan. Voor 1917 verbleef Versluis een half jaar in Londen, waar hij de Shepperton Studios als thuisbasis had.