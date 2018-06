Nicolette gaat nog blonder en Posjes liggen dubbel om roast Humberto

interview John Lydon: 'Punk is verworden tot een cliché'

14:13 John Lydon (62), beter bekend als Johnny Rotten van de Sex Pistols, is de godfather of punk. Maar met het genre heeft hij niks meer op. ,,Punk is een beperkte, geüniformeerde manier van denken geworden.'' Zondag speelt hij met Public Image Ltd. in het Paard in Den Haag.