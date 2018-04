Nicolette Kluijver beschuldigd van mishandeling shetlandpony

Anita Witzier wil meer openheid over de overgang bij vrouwen

10:33 Anita Witzier (56) wil meer openheid over de overgang bij vrouwen. De presentatrice vindt dat er nog altijd veel te weinig over wordt gepraat en roept vrouwen tijdens de Week van Overgang, die vandaag begint, op om er meer met elkaar over te praten.