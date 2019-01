‘Nicolette Kluijver en man knokken ervoor om samen te blijven’

Kluijver verwijderde het bericht al snel. Duidelijk is dat de relatie in zwaar weer verkeert, maar het echtpaar vecht voor het voortbestaan, zo laat het management van de tv-presentatrice aan RTL Boulevard weten. In 2017 werd bij Kluijver longkanker ontdekt, het management laat weten dat de ziekte een grote impact op haar, het gezin en de relatie heeft gehad.

,,De liefde is er nog steeds en ook de wil om te knokken voor het gezin. Nicolette en haar man vragen rust en ruimte voor henzelf en vooral voor hun kinderen. Hun geluk staat nu voorop”, aldus het management.

Volgens Froukje de Both, die vandaag contact met Kluijver had, zoekt ze momenteel bewust de rust op. ,,Ze is met de kinderen op vakantie naar de bergen. Het is een moeilijke periode maar hun geluk staat voorop’’, aldus De Both vanavond in RTL Boulevard.

