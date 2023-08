Nicolette Kluijver verlaat Bonaire en keert terug naar Nederland: 'Kan niet alles hebben’

Isabella, de oudste dochter van Kluijver, gaat volgend jaar naar de middelbare school. ,,Ik denk dat dat het mooie moment is terug te keren. En dat we nu dan deze maanden gebruiken om dat te realiseren. Dat is het plan”, zegt de presentatrice.

,,Ik hoor op Bonaire en de kinderen horen hier ook”, gaat Kluijver door. ,,We blijven altijd verbonden aan het eiland, maar ik kan niet alles hebben. Dus ik moet denk ik hier iets wegdoen om weer in Nederland iets te kunnen kopen. Dat zijn nu dus de dingen waar ik mee bezig ben, hoe ik dat ga ontwikkelen.”

Gedurende de coronaperiode is Kluijver naar Bonaire verhuisd. ,,Toen had ik helemaal geen werk. Nu komt er steeds meer werk en dan is het misschien gewoon weer tijd om weer lekker terug te gaan. Nog even een paar jaartjes vlammen.”

Tijdelijk

In juni leek het er nog op dat de presentatrice ‘permanent’ op Bonaire zou gaan wonen. ,,Het was tijdelijk. Expeditie Robinson werd uitgesteld, Joost had een sabbatical. Dus toen gingen we. Twee jaar later zitten we er nog steeds”, vertelde ze in Rooijakkers over de vloer.

Kluijver is vanaf 2 september weer te zien als presentatrice van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Daarnaast presenteert ze sinds 2021 het programma De perfecte verbouwing.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: