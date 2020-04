Nicolette laat enorm springkussen installeren en Sylvie pyjamaloos gespot

INTERVIEW Ook Peter Pannekoek zit thuis: ‘Ben gevoelig voor te weinig prikkels, ik mis de chaos’

10:56 Peter Pannekoek verschijnt op Koningsdag op televisie met zijn theatervoorstelling Later was alles beter, de tour die hij voor de coronatijd afrondde. ,,Dan kunnen er twee dingen gebeuren: dat mensen denken: wat doet dit ertoe, of hèhè, even geen corona.” Over die show, corona en humor. ,,Mijn religie.”