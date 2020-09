Nicolette omarmt coronaregels en Maxime houdt van kittig printje

Waarom doet Jochem Myjer, altijd moe, dit zichzelf nog aan?

28 september Jochem Myjer zit op bed in een suite van het Amstel Hotel. Tranen stromen over zijn wangen. Een paar honderd meter verderop, in Carré, viert hij triomfen met de voorstelling Adem in, Adem uit. Maar eigenlijk kan dat dus niet meer.