Nicolette van Dam lanceert kledinglijn voor meisjes

Van Dam is door het dolle heen, nu ze na maanden zwoegen eindelijk het heuglijke nieuws mag verspreiden. Het is haar volgers op sociale media hoogstwaarschijnlijk ook opgevallen: Van Dam geniet ervan om haar dochters Lola en Kiki leuk aan te kleden. Daarom besloot ze om zelf een kledinglijn te beginnen, in samenwerking met de winkel Shoeby.



,,Mijn collectie is vanaf NU online en in de @shoebyfashion winkels verkrijgbaar. Stiekem best trots!", laat ze weten bij een filmpje op Instagram. In de video is onder meer te zien hoe de presentatrice bezig is met het ontwerpen van T-shirts, jurken en broeken.