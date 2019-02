Nicolette verlangt terug naar eerste liefde en Jan Smit bouwt Taj Mahal na

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Nicolette Kluijver onthult vandaag dat haar allereerste liefde geen man was, maar een paard dat familie van Amerigo zou kunnen zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 6 Feb 2019 om 7:16 PST

Waar Romy Monteiro's liefdesleven op zijn gat ligt, is haar moeder Antje nog altijd head over heels op haar vriend Dennis.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 6 Feb 2019 om 7:35 PST

Of Sylvie Meis daadwerkelijk een krant heeft gelezen die ze tijdens een fotoshoot in haar handen kreeg gedrukt, is onduidelijk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 6 Feb 2019 om 8:02 PST

Jan Smit slaapt vannacht eindelijk goed nu hij de laatste hand aan een gigantisch legobouwwerk heeft gelegd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 6 Feb 2019 om 8:10 PST

De Haagse vlogster Bibi Breijman heeft haar dochtertje Teddy ingeruild voor een knuffelbare versie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 6 Feb 2019 om 10:03 PST

Actrice Carolien Spoor heeft een geheime locatie ontdekt waar het licht zo kneitergoed is, dat ze niet kan stoppen met het maken van toiletselfies.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 6 Feb 2019 om 10:38 PST

Actrice Tanja Jess heeft zelf de weerbarstige klitten en krullen van haar geduldige Australische labradoodle onder handen genomen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 6 Feb 2019 om 4:17 PST

Hoera! RTL4-presentatrice Lieke van Lexmond is vandaag 37 jaar geworden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jettekevanlexmond) op 6 Feb 2019 om 2:22 PST

Tv-kok Miljuschka Witzenhausen is blij dat ze vandaag de week weer door midden kon hakken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 6 Feb 2019 om 0:06 PST

Dit is de 20 jaar geleden overleden moeder van voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. Mevrouw Lust, die nog altijd wordt gemist, stierf van de ene op de andere dag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lustellie) op 6 Feb 2019 om 0:49 PST

Het is ex-realityster en tegenwoordig modemeisje Laura Ponticorvo gelukt om al schommelend een pizzapunt naar binnen te werken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lauraponticorvo) op 6 Feb 2019 om 1:04 PST

Sterrenkapper Leco van Zadelhoff is behoorlijk happy met zijn opgefriste rijtjes ivoor die onder handen zijn genomen door een zogenoemde tandencouturier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 6 Feb 2019 om 1:15 PST

Voormalig Gouden Kooi-realityster Amanda Balk, die momenteel aan het scheiden is van haar wietkwekende man Stavros T., is zo langzamerhand toe aan meer vrolijkheid in haar - buiten haar schuld om - ontspoorde leventje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk_) op 5 Feb 2019 om 13:30 PST

Carolien Spoor en haar echtgenoot Jon Karthaus hebben sinds de komst van hun zoontje Otis kennelijk geen tijd meer voor zwoele, dampende vrijages.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 5 Feb 2019 om 13:42 PST

Leuk weetje! Actrice Anne-Marie Jung (42) verzamelde in de jaren tachtig pikante plaatjes die ze best slordig in een geheim schriftje plakte.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 5 Feb 2019 om 14:05 PST

Schrijfster Heleen van Royen showt trots het eindresultaat van haar bezoek aan de kapper en een wenkbrauwenspecialiste.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 6 Feb 2019 om 2:13 PST

Actrice-presentatrice Kim-Lian van der Meij blijkt een ervaren keramiste. Onderstaande drinkbekers met gebarsten glazuur zijn namelijk van haar hand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 6 Feb 2019 om 3:21 PST

Actrice Cynthia Abma heeft last van keuzestress. Neemt ze het onderstaande behangetje of toch weer een spierwitte muur?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cynthiaabma) op 6 Feb 2019 om 2:22 PST

Jan Versteegh zit sinds de komst van zijn dochter zo verlegen om een goede oppas dat hij nu zelf een centrale is begonnen. Het bureau Lulu’s Nanny Network, vernoemd naar Jans 1-jarige dochter Lulu Keesje, bemiddelt tussen nanny’s en ouders die naarstig op zoek zijn naar oppas, maakte de presentator vandaag bekend. Versteegh, die samen met vrouw Dieuwertje een tweede kind verwacht, durfde zijn dochter niet zomaar bij Jan en alleman achter te laten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 6 Feb 2019 om 2:36 PST

Nicolette Kluijver heeft niet alleen huwelijksproblemen maar lag de afgelopen dagen ook nog met griep op bed terwijl haar man, plastisch chirurg Joost Staudt, bij iemand een operatieve borstreconstructie deed.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 5 Feb 2019 om 23:59 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@drjooststaudt) op 6 Feb 2019 om 3:09 PST

Topsprintster Dafne Schippers loopt niet alleen keihard, ze eet ook nog op topsnelheid crackers met avocado.