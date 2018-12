Nielson en Douwe Bob naar Q-hotel in Zell Am See

Edwin Evers werd ‘egoïstisch’ van bizar levensrit­me

8:51 Edwin Evers, die na 21 jaar stopt met zijn dagelijkse ochtendshow op Radio 538, had door zijn bizarre levensritme moeite met het onderhouden van liefdesrelaties. ,,Op de momenten dat ik vrij was, wilde ik in extreme mate niks meer’’, vertelt de populaire dj in een groot interview dat morgen op de website en in ons magazine verschijnt.