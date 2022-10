Nielson en Jaap Reesema brengen indrukwekkend eerbetoon op dak Carré, kijkers in tranen

In Carré was het eerbetoon een kippenvelmoment, maar ook kijkers moesten een traantje wegpinken. ‘Alles is grijs ... #kippenvel’, tweet iemand. ‘Zit gewoon te janken’. Iemand anders gunt het duo ook een prijs vanavond: ‘Jaap en Nielson. Jullie zijn ook winnaars! Potverdikkeme.’

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.