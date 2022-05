Nielson knipt neusvleugel kapot met nagelknipper

Met video Máxima betrokken bij mentaal welzijn studenten: ‘Hoe komt het dat de emmer over­stroomt?’

Koningin Máxima heeft vandaag de Hogeschool Leiden bezocht om met jongeren en bestuurders in onderwijsland te praten over het mentale welzijn van studenten. Want de coronatijd en de huidige prestatiedruk hakken er psychisch flink in bij deze groep.

18 mei