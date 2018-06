Nielson komt in september met nieuw album

Nielson is met de nieuwe single, en straks met het nieuwe album, een nieuwe weg ingeslagen. De zanger brak door met energieke en opgewekte nederpop, maar Doen, Durven Of De Waarheid klinkt volgens hem anders: elektronisch, volwassen en internationaal. Zelf zegt hij in een verklaring dat hij in zijn muziek persoonlijker wil worden en daarin meer over zichzelf wil vertellen. "Ik ben er klaar voor om te laten zien wie ik echt ben, wat ik belangrijk vind."