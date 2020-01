Nielson moet onder narcose en Loes lijkt met uitgelopen make-up op Joker

De make-up van zangeres/actrice Loes Haverkort is hevig uitgelopen. Dan krijg je dit resultaat.

Presentatrice Leonie ter Braak is ook niet heel glamoureus wakker geworden, maar een kop koffie zal haar vast weer doen stralen.

Zanger Nielson is even van de wereld. Hij gaat onder narcose voor een zogenoemde flapoperatie, die wordt gedaan bij mensen met vergevorderd ontstoken tandvlees. Of zoals hij schrijft: ‘Geen zorgen, mijn flaporen blijven gewoon hetzelfde.’