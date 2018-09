Niemand is veilig in Hilversum

Bert Kranenbarg, van Bert op 5, elke middag van 4 tot 6 op Radio 5, is normaal gesproken een keurige man. Zijn programma is gezellig, monter en luchtig. Er is uiteraard veel, voornamelijk Engelstalige, muziek, dat willen de mensen toch graag horen, weet Bert, en er zijn niet al te lange gesprekjes, over ditjes en datjes. Shirtje ruilen in het voetbal, {el of niet de klok verzetten of hert eten dat doodgeschoten wordt in de Oostvaardersplassen.



2 Keer per week komt radiocollega Frits Spits langs. Hij citeert dan uit zijn boek De Standaards Van Spits. Daarin schrijft hij over Nederlandstalige liedjes die indruk op hem gemaakt hebben. Die liedjes worden daarna gedraaid. Ze behoren tot het genre 'betere Nederlandstalige lied'.



Afgelopen vrijdag schrok ik me, toen ik langs Bert zapte, de spreekwoordelijke kolere. Niks gezellige praatjes, geen vaste rubrieken als 'wat een vak', we konden niet Bellen Met Bert, er was slechts een muziekdiarree te horen. Frans Bauer, Marianne Weber, Peter Beense, en De Toppers! Ik dacht: Zijn dit de nieuwe Standaards Van Spits? Is hij, onder immense druk van de NPO die de gewone man beter wil bedienen, uit zijn elitaire ivoren toren afgedaald naar de snackbar des levens?