Nienke plas krijgt eigen realityshow: Die camera’s waren best even gek

De opnames zijn inmiddels gestart en dat vond Nienke ‘best even gek’. Zo vertelde ze aan deze nieuwssite: ,,Het was wel even wennen om continue een camera om je heen te hebben. Dan denk je: oh, jullie zijn hier ook!”. De Youtuber is gewend haar alledaagse gebeurtenissen te delen met haar volgers. Toch kijkt ze uit naar de realityshow omdat er zo ‘andere delen van haar leven worden belicht.’ Ze vertel daarover: ,,In mijn vlogs deel ik heel veel over wat ik doe. Ik ben echt een open boek en laat veel zien. Maar je ziet niet hoe ik naar een nieuwe samenwerking toe leef, en hoe mijn verloofde Resley en ik ons bedrijf runnen. Ik wil in mijn vlogs niet de hele dag over dat soort dingen praten, maar het hoort wel bij ons leven. En ik denk dat het ook wel motiverend voor ons werkt. Omdat mensen zien wat je doet.”

Op de vraag of ze niet bang is voor de camera’s tijdens een slechte dag vertelt ze: ,,Als ik normaal een rotdag heb, zet ik de camera uit. Als iets niet goed gaat bijvoorbeeld, deel ik niet alle scheldwoorden die dan mijn mond uitkomen. In dit geval wordt dat toch anders. Maar we hebben wel goede afspraken gemaakt over wanneer er wordt gefilmd, daar mogen we in meebeslissen. Maar er zullen vast dingen mislopen en Resley en ik kibbelen geregeld. Dat laten we wel gewoon zien.”

Kijkers kunnen dus een open Nienke Plas verwachten, die zich niet anders voordoet dan hoe ze echt is. Haar zoon Frenky-Dean zal ook te zien zijn. Nienke en Resley hebben het hier uitgebreid met hem over gehad: ,,We hebben hem verteld dat we een realityshow wilden gaan doen. Hij kiest er natuurlijk niet zelf voor, maar vindt het prima. Toen hij de joekels van camera’s voor het eerst zag, zei hij: ‘Wow, nog meer vloggers!’. Hij vindt het vooral heel indrukwekkend en pakt zijn shine, net als in de vlogs. Daarbij vertelt hij mij ook geregeld wat leuk is om te laten zien. Heel aandoenlijk.” De schoonmoeder van Nienke heeft de rol van weddingplanner op zich genomen en zal, samen met haar dochter, ook geregeld te zien zijn in de show.

Televisie is niet nieuw voor Nienke, eerder presenteerde ze al Pretty & Single, waarin zij vrouwen volgde die zonder make-up op date gingen. Meer met televisie doen in de toekomst ziet Nienke wel zitten: ,,Televisie is een heel ander format dan op Youtube. Je hebt te maken met een andere doelgroep en het is inhoudelijk anders. Dus ik zou graag nog meer met tv willen doen, ja.”