Niet happen in chocola, maar Peter R. in een jurk: Dat is de kracht van televisie!

Ik hoop van harte dat NPO-directeur Frans Klein zijn tv zaterdagavond had afgestemd op RTL 4. En als dat niet zo was, dat hij Make Up Your Mind alsnog terugkijkt. Want dan ziet hij hoe het ook kan: veel jonge kijkers trekken, en oudere kijkers trouwens ook, mét maatschappelijk relevant amusement. Zonder dat er één hap chocolade of een in naveltruitje gestoken Emma Wortelboer aan te pas komt.