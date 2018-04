Niet raar dat Zuidas het aflegt tegen De 12 van Oldenheim

Moeder Dotan: Als dit onrecht aanhoudt, dan gaat hij emigreren

16:02 Kunstenares en lifecoach Patty Harpenau (59) heeft met 'extreme verbazing' kennisgenomen van het bericht dat haar zoon zanger Dotan een zogenoemd trollenleger zou hebben om zo zijn populariteit binnen de muziekwereld te vergroten. Patty meent dat haar zoon niet tot zoiets in staat is en is gekwetst. 'Onze naam wordt door het slijk gehaald'.