Niet RVD maar EndemolShine zat achter blokkeren van beelden prinses Mabel

Zondagavond verklaarden misdaadverslaggever Kees van der Spek en voormalig SBS-directeur Tina Nijkamp bij het programma Humberto dat beelden van die geruchtmakende uitzending door de RVD ‘geblockt’ zijn en daarom niet konden worden getoond in het programma van Humberto Tan. Een woordvoerder van de dienst, die de communicatie rond het Koninklijk Huis verzorgt, stelt dat ‘van een beperking geen sprake is’.



,,In sommige gevallen gelden er beperkingen of voorwaarden ten aanzien van gebruik van fragmenten”, stelt een woordvoerder van EndemolShine Nederland. ,,Zo kan het voorkomen dat sommige fragmenten niet tot in de eeuwigheid te zien zijn, omdat er een bepaalde houdbaarheid aan zit. We hebben in die afwegingen ook met een menselijke maat te maken.”



De redactie van Humberto kreeg ook geen beelden van de uitzendingen over Joran van der Sloot, maar dat heeft volgens EndemolShine Nederland te maken ‘met een afspraak tussen twee partijen’. Meer details daarover wilde de woordvoerder niet geven.