Nieuw album ABBA is gelijk platinum: 'Gebeurde voor het laatst bij Marco Borsato’

Ze moesten er 35 jaar op wachten, Helga van de Kar en Anita Notenboom, oprichters van de enige officiële ABBA-fanclub ter wereld. Sinds het begin in 1986 maken ze nu voor het eerst mee dat hun idolen nieuwe muziek uitbrengen. ,,Dat hadden we nooit meer verwacht’’, zegt Van de Kar, die het aantal leden van de fanclub de afgelopen maand explosief zag stijgen. ,,We zaten de laatste 10 jaar rond de 2100 leden, nu zitten we al over de 3100.’’