Nieuw album 'angstige' Sam Smith verschijnt zeer binnenkort

De Stay With Me-zanger bedankte op Instagram zijn fans voor het lange wachten. Sinds het uitkomen van zijn debuutalbum In The Lonely Hour in 2014 werd er al uitgekeken naar de opvolger. ,,Het wachten is bijna voorbij. Ik ben bang en opgewonden tegelijk. Ik heb mijn hart en ziel in deze plaat gestopt", aldus de zanger.

Sam brak in 2014 op stormachtige wijze door met In The Lonely Hour waarop hits als Stay With Me en I'm Not The Only One staan. Een jaar later nam hij de soundtrack van de James Bond-film Spectre voor zijn rekening. De single, Writing's On The Wall, leverde hem een Oscar op. Daarna werd het stil en liet Sam nauwelijks meer van zich horen tot juni dit jaar, toen hij foto's deelde vanuit de opnamestudio.