Nieuw album boyband BTS meteen op 1 in Album Top 100

Het album van BTS verscheen vorige week, met onder meer de nummers Yet to Come, Butter en Born Singer. Met de komst van het album is ook de nummer 3 van vorige week een plekje gezakt, namelijk het album Twelve Carat Toothache van Post Malone. Het album Hounds of Love van Kate Bush klimt juist weer omhoog, namelijk van plek 6 naar plek 4. De plaat is terug in de top dankzij de hernieuwde populariteit van de single Running Up That Hill, dat te horen was in de Netflix-hitserie Stranger Things.