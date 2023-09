Nieuw bestuur Mores treedt aan, leden hebben géén rechtstreekse banden met cultuursector

Het meldpunt Mores.online heeft vanaf vrijdag een nieuw bestuur. De vier bestuursleden hebben, in tegenstelling tot het vorige bestuur, geen rechtstreekse banden met de cultuursector. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris ongewenst gedrag, had dit geadviseerd om het voortbestaan van Mores.online veilig te stellen.

De nieuwe bestuurders zijn voorzitter Febe Deug, secretaris Rosalie Tamminga en penningmeester Hans Blom. Het vierde bestuurslid is Siri Wouters. Deug maakte naam als organisatieadviseur, gespreksleider en toezichthouder in het onderwijs, in de zorg en bij vrouwenorganisaties. Zij is haar loopbaan begonnen als onderzoeker van seksueel geweld. Over de preventie en bestrijding daarvan heeft ze gepubliceerd en organisaties geadviseerd.

Het bestuur van Mores.online stapte eerder dit jaar op na de onthullingen over wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport. Meerdere werknemers van NOS Sport gaven aan dat zij zich niet durfden te melden bij het meldpunt omdat de inmiddels afgetreden voorzitter Janke Dekker getrouwd is met NOS Sport-presentator Tom Egbers. Egbers was een van de medewerkers van NOS Sport die zich volgens een publicatie in de Volkskrant schuldig zou hebben gemaakt aan wangedrag.

Het nieuwe bestuur wil de komende jaren verder bouwen aan Mores.online, dat al vijf jaar het meldpunt is voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien is het een plek waar organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: