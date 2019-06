Nieuw deel Hunger Games-reeks in aantocht

Linda de Mol blijkt ‘onhandige megakluns’

In tegenstelling tot veel vrouwen lukt het tv-grootheid Linda de Mol maar niet om twee dingen tegelijk te doen. De Mol is zelfs zó onhandig dat ze zichzelf omschrijft als 'een onhandige megakluns' die regelmatig in ongemakkelijke situaties verzeild raakt.