Nieuw liefje voor top-dj Nicky Romero

Brit weet antwoord op prijsvraag tv-show: 'Simpel, daar verloor ik mijn been'

17:58 Gareth Kendall won gisteren 125.000 Britse pond in de Engelse variant van de televisiespelshow Who Wants To Be A Millionaire? Het maakt hem in dat land de succesvolste deelnemer van dit seizoen tot nu toe. Op de vraag die hem het mooie bedrag opleverde moest hij de locatie noemen van een kasteel. 'Dat is simpel, het is de plek waar ik mijn been verloor.'