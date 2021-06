Nieuw op Amazon Prime in juni: Dom, Solos en Voyagers

Series

Dom - 4 juni



Deze serie gaat over Pedro (Gabriel Leone): een knappe jongen uit Rio de Janeiro die in zijn tienerjaren in aanraking komt met cocaïne. Als gevolg hiervan wordt hij de leider van een criminele bende genaamd Pedro Dom. Pedro’s vader Victor Dantas (Filipe Brangança) slaat als puber een net iets andere weg in: hij treedt in dienst bij de inlichtingendienst van de politie. Deze twee compleet verschillende levens zorgen ervoor dat vader en zoon elkaar vaak aanvullen, maar tegelijkertijd vervagen de grenzen tussen goed en kwaad.

Clarkson’s Farm - 11 juni



Clarkson’s Farm volgt een jaar uit het leven van Jeremy Clarkson en zijn team. Ze kampen met het slechtste boerenweer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en natuurlijk de onverwachte pandemie. Deze gebeurtenissen hebben grote emotionele gevolgen en zorgen ervoor dat je Clarkson ziet op een manier als nooit tevoren.

La Leyenda de Serio Ramos - 18 juni



Na de documentaireserie El Corazón de Sergio Ramos (2019) is er nu een nieuwe serie over deze iconische Spaanse voetballer. In La Leyenda de Serio Ramos zie je nooit eerder vertoonde beelden van LaLiga, waarin Ramos zijn gedachten deelt over de belangrijkste beslissingen uit zijn carrière. Een serie vol momenten van glorie, maar ook opoffering.

Solos - 25 juni



Morgan Freeman en Anne Hathaway schitteren in de nieuwe sciencefictionserie Solos. Ook Oscarwinnaar Helen Mirren (Prime Suspect) en Emmy-winnaar Uzo Aduba (Orange is the New Black) maken deel uit van de cast. De serie bestaat uit zeven vreemde, mooie en unieke verhalen waarin onderzocht wordt wat het betekent om mens te zijn. De serie is gecreëerd door David Weil, die ook de serie Hunters (2020) regisseerde.

Films

Voyagers - 17 juni



Voyagers is de nieuwe film van Divergent-regisseur Neil Burger. Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst. Dertig jongeren worden onder leiding van dokter Richard de ruimte ingestuurd om zich te vestigen op een nieuwe planeet. Wanneer Richard op mysterieuze wijze komt te overlijden, ontstaat er totale chaos.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: