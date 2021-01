Nieuw record voor De Slimste Mens, kijkers verbijsterd over ‘onsportieve’ Tijl Beckand

In de galerijronde van De Slimste Mens kreeg Frank Evenblij winnaars van het Songfestival voorgeschoteld, zo zag hij onder anderen Duncan Laurence. Pas bij de laatste twee winnaars ontdekte hij dat niet de artiesten werden gezocht, maar het land waarvoor ze meededen. Rob Kemps riep vervolgens tijdens zijn beurt in rap tempo de halve kaart van Europa. Daarmee sprokkelde hij heel veel secondes binnen.



Die actie kwam hem op een tirade van Tijl Beckand te staan. Hij gaf Kemps een cynisch applausje, omdat hij zomaar wat namen van Europese landen opsomde en zo dure punten weghaalde bij zijn collega's. ,,Er zitten anderhalf miljoen mensen te kijken, misschien wel meer. Die willen gewoon kwaliteit", zei hij spottend.



Hoewel het er op leek dat Beckand het grappend bedoelde, werden zijn woorden hem niet in dank afgenomen op social media. Er verschenen meer tweets met tientallen likes die zich stoorden aan zijn gedrag. ‘Tijl Beckand is matig grappig en zeer irritant. Waarom een ander de maat nemen?’ schreef ene Richard Schreurs. De tweet: ‘Respect voor de zichtbaar met moeite ingehouden ergernis van Rob over het gedrag van Tijl’, van Jean-Paul Pluijgers kon vlak na de uitzending al op meer dan 150 likes rekenen.

Er was ook bijval voor Tijl. Zijn fanatisme bleek herkenbaar voor een aantal kijkers. ,,Ik ben ook fanatiek met spelletjes”, schrijft Fleur Giesen. ,,Heel twitterend Nederland blijkbaar niet.”

Let op: onder de tweets volgen onthullingen over het verloop van de aflevering.

Winnaar

In het restant van de aflevering bleef er lange tijd strijd tussen Beckand en Kemps, die uiteindelijk in het voordeel van de eerstgenoemde werd beslist. Hij kreeg een applausje van zijn rivaal, die concludeerde: ,,Goed gespeeld.” In de finale wist Kemps af te rekenen met Evenblij en dat betekent dat ze het vanavond weer tegen elkaar mogen opnemen. Dan schuift ook radiomaker Caroline Brouwer aan. Kemps liet onlangs aan deze site weten dat de kennisquiz een van de weinige programma's is die hij ziet. ,,Het brengt wat vrolijkheid tussen alle talkshows en actualiteitenprogramma’s. Ik ben er wel achter gekomen dat je het programma heel anders beleeft als je thuis op de bank kijkt met wat lekkers erbij.”



De Slimste Mens kent op dit moment zijn succesvolste seizoen sinds de start van het programma. De reeks noteert deze jaargang geregeld meer dan twee miljoen kijkers. Gisteravond wist de NPO 2-hit met 2,4 miljoen belangstellenden voor de tweede avond op rij een kijkcijferrecord neer te zetten, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Maandag waren dat er 2,2 miljoen.

Aankomende vrijdag is de grote finale en wordt bekend wie zich dit keer de slimste mag noemen.

Het Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de dinsdag. Andere uitzendingen die het goed deden waren Spoorloos op NPO 1, met 1,4 miljoen kijkers, Married at First Sight op RTL 4, met ruim 1,1 miljoen kijkers en Goede Tijden Slechte Tijden, dat met ruim 1 miljoen belangstellenden de weg naar boven weer lijkt te hebben gevonden, maakt de top 10 compleet.

