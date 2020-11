Nieuw seizoen Flikken Maastricht vanaf januari te zien

Andy van der Meijde ‘Veel mensen denken dat ik alles heb verkloot in Liverpool, maar ik was bezig met mijn zieke kind’

7 november Andy van der Meijde kende een prachtige carrière als voetballer. Zoals de Apeldoorner nu ook succesvol is met zijn YouTube-kanaal én eigen programma bij Videoland. Maar het leven lacht hem niet altijd toe. Zo ziet de oud-international zijn zieke dochter in Liverpool zelden en heeft hij al helemaal geen contact met zijn twee dochters in Italië. ,,Het verdriet wordt opgevangen door de liefde die ik krijg van mijn kinderen hier, maar leuk is anders.”