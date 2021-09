Nieuw seizoen Flikken Rotterdam trapt af met 849.000 kijkers

De kijkcijfers van Khalid & Sophie lijken weer wat in de lift te zitten. Gisteren keken er 455.000 mensen naar de nieuwe vooravondtalkshow van NPO 1, tegen 372.000 op donderdag.

Ook de Formule 1 in Zandvoort trok bekijks. De tweede vrije training was het meest populair, die werd op Ziggo Sport door 327.000 mensen gezien. De uitzending, waarin Max Verstappen vijfde werd, staat daarmee nog net in de top 25 van de kijkcijferlijst.