Nieuw seizoen Jaimie Vaes-serie in juli, inhoud onduidelijk

Jaimie Vaes over filmpje waarin ze ‘op zoek gaat naar cocaïne’: ‘Was een grapje’

6 juni Het filmpje waarin Jaimie Vaes over ‘cocaïne zoeken’ praat en momenteel circuleert op het internet, is een grap. Dat meldt de verloofde van Lil’ Kleine vandaag op Instagram. ‘Lío zat nog in de verrekijker van zijn vader en daarnaast was dit overduidelijk als grapje bedoeld naar close friends’, schrijft ze.