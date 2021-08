Nieuw seizoen Stranger Things pas volgend jaar op Netflix

Hoofdrolspelers Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin en Noah Schnapp keren allemaal terug in de nieuwe reeks. Verder zijn nieuwe namen als Regina Ting Chen ( Queen of the South ) en Grace Van Dien ( The Village ) aan de cast toegevoegd.

Stranger Things debuteerde in 2016 op Netflix en is een van de best bekeken titels van de streamingdienst. De serie speelt zich af in de jaren 80 en volgt een groep tieners die in aanraking komt met bovennatuurlijke krachten. Makers Matt en Ross Duffer lieten zich inspireren door klassiekers van onder anderen Stephen King, George Lucas en Steven Spielberg.