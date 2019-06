Nieuw seizoen van Undercover maakt sprong in de tijd en gaat over illegale wapenhandel

De hoofdrollen in het tweede seizoen worden weer gespeeld door Anna Drijver (Kim de Rooij) en Tom Waes (Bob Lemmens). Kim werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie, terwijl Bob nog steeds aan de slag is als agent. Waar het eerste seizoen draaide om de drugswereld in Noord-Brabant, gaat het vervolg over illegale wapenhandel. Het duo ontdekt een uitgebreid netwerk dat is gestart in Syrië en inmiddels is uitgebreid naar België. Bob gaat weer undercover.

Het eerste seizoen van Undercover was een regelrechte hit. Frank Lammers, die het personage van drugsbaron Ferry Bouman speelt, hield er zelfs een gastoptreden op Pinkpop aan over. Het is nog onduidelijk of hij weer terugkeert in de serie.



Volgens Netflix wordt de Vlaams-Nederlandse serie ook goed bekeken in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Amerika. Het tweede seizoen, dat uit tien afleveringen gaat bestaan, is waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 te zien op Netflix. Ook is er een Franse remake op komst.