Nieuwe aanklacht tegen Harvey Weinstein

Video Topmodel Romee Strijd zwanger van eerste kindje

6:55 Romee Strijd en haar man Laurens van Leeuwen verwachten hun eerste kindje. Dat maakt het Nederlandse topmodel vandaag bekend op Instagram. In haar bericht schrijft ze uitgebreid over PCOS, een aandoening waardoor haar hormoonhuishouding verstoord werd. ‘Ik ben zo dankbaar en gelukkig dat ik in november weer ongesteld werd en we binnenkort een gezinnetje van drie vormen!’