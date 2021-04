Nieuwe aanklachten seksueel misbruik tegen acteur Kevin Spacey

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt opnieuw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Hij zou zich in 2012 vergrepen hebben aan een 20-jarige productie-assistent die bij de serie House of Cards werkte en aan een acteur die auditie wilde doen voor de serie. Dat komt naar voren uit vertrouwelijke correspondentie tussen de acteur en zijn voormalig werkgever Media Rights Capital (MRC), meldt The Hollywood Reporter .

De productie-assistent moest Spacey destijds naar het ziekenhuis brengen, nadat hij zijn hand op de set had verbrand. Dat ongemak verhinderde Spacey niet om zich aan de man te vergrijpen. Later in dat seizoen nodigde hij een acteur die auditie wilde doen voor een rol, op zijn hotelkamer uit. Toen de acteur dat weigerde, reed Spacey hem naar een plek in Los Angeles waar hij hem vervolgens ongewenst betastte.

MRC klaagde Spacey in 2019 voor miljoenen dollars aan, omdat House of Cards vanwege zijn wangedrag enorme schade had opgelopen. De show was het paradepaardje van MRC maar daar bleef weinig van over na het ontslag van de hoofdrolspeler.

Spacey klaagde op zijn beurt MRC aan, omdat hij meent dat het bedrijf onterecht zijn financiële compensatie niet heeft uitgekeerd, nadat meerdere mannen in 2017 hun verhaal deden over Spaceys seksueel misbruik. Een aantal van hen was minderjarig toen de acteur hen benaderde. En nu komen daar nog eens twee aanklachten bij. In juni gaat deze zaak verder.

Uit de documenten blijkt ook dat Spacey zich tijdens een eerder verhoor, dat achter gesloten deuren plaatsvond, ‘bizar’ gedroeg. Zo zou hij een musicalnummer gezongen hebben en daarbij hebben gedanst.