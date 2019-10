Nieuwe album Armin van Buuren al binnen vijf dagen goud

Armin had de gouden plaat niet verwacht. ,,Wauw, wat een verrassing. Ik had nooit durven dromen dat Balance zo snel na release al goud zou zijn in Nederland, dus ik had dit echt niet zien aankomen. Echt te gek.”



Het zeventiende album van Armin omschreef hij eerder als een compilatie van de afgelopen jaren. Op de plaat staan in totaal 28 nummers in verschillende genres. ,,Mijn roots liggen in de trance. Op het album hoor je dus ook hele herkenbare Armin-sounds, maar ook een hoop experimenten met hardstyle, pop en zelfs wat langzamere lounge-achtige tracks. Eigenlijk komen hier de oude en de nieuwe Armin samen.”