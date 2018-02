Nieuwe animatiefilm Peter Rabbit bespot mensen die allergisch zijn

Een Australische organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met voedselallergieën eist excuses van filmmaatschappij Sony Pictures, omdat er in de nieuwe animatiefilm Peter Rabbit een personage wordt gepest dat extreem allergisch is voor een voedingsmiddel. Volgens de club is de scène onverantwoordelijk. ,,Er wordt gespot met mensen en kinderen krijgen verkeerde informatie over een levensbedreigende aandoening.''

In de scène is te zien hoe een karakter wordt aangevallen door een zogenoemde allergeen: een stof die een allergische reactie kan veroorzaken. Vervolgens krijgt het personage een extreme allergische reactie die officieel anafylaxie wordt genoemd. Anafylaxie (ook wel anafylactische shock) is een plotseling optredende reactie waarbij in korte tijd het lichaam extreem overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, geneesmiddel of insectensteek of –beet. In het ernstigste geval na iemand overlijden.

De Australische organisatie - Global Anaphylaxis Awareness and Inclusivity (Globalaai) - is inmiddels een petitie begonnen waarmee Sony Pictures zal worden gevraagd zich in de media te verontschuldigen voor de gewraakte scène. ,,Dit spot met de ernst van allergische aandoeningen en is hartverscheurend respectloos voor families die dierbaren zijn verloren aan anafylaxie.'' Nog erger, vindt Globalaai, is dat de film gevaarlijk gedrag onder kinderen promoot. ,,Zij zien dat het besmetten van een allergiepatiënt met een allergeen 'een geintje' is. Dat is niks meer of minder dan een misdrijf van Sony Pictures.''