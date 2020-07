Nieuwe animatiefilm van Disney en Pixar speelt zich af aan Italiaanse Rivièra

Bennie Jolink hoeft scheldka­non­na­de op Facebook niet te rectifice­ren

16:42 Normaal-voorman Bennie Jolink hoeft een twee jaar oude scheldkanonnade op Facebook, over een ex-medewerker van de band, niet alsnog te rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten. Jolinks tirade op Facebook was het gevolg van ruzie over een verdwenen drumstel.