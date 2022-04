Nieuwe audio van ruzie tussen Johnny Depp en Amber Heard: ‘Als ik niet wegga, wordt het een bloedbad’

,,Weglopen is noodzakelijk, strikt noodzakelijk, zeker tussen jou en mij”, klinkt het. ,,Het is van levensbelang. De volgende stap, als ik niet wegga, wordt een bloedbad”, drukt hij Heard op het hart. ,,Net zoals op het eiland. Het is het niet waard. Waarom zouden we onszelf ongelukkig maken? Kunnen we het hier niet gewoon over eens zijn?” Daarop zegt ze: ,,Als ik moet kiezen tussen een bloedbad en weglopen, kies ik uiteraard het laatste.” Waarop Depp weer zegt: ,,Waarom is het dan zo vaak een bloedbad geworden?”



De advocaten van de Pirates of the Caribbean-acteur willen met die opname aantonen dat Depp probeerde te ontkomen aan geweld dat systematisch veroorzaakt werd door zijn ex-vrouw.



,,Je handelt zonder denken”, zegt Depp verder nog in de opname. ,,Je gooit je vuisten in het rond wanneer je maar kan.” Daarna zegt ze: ,,Ja je sigaret uitdrukken op iemand anders!” Waarop Depp antwoordt: ,,Zwijg, met je dikke kont.”



Heard beweert in de rechtszaal dat haar ex-man op dat moment wel degelijk een sigaret op haar lichaam heeft gedoofd. Volgens de getuigenis van Johnny zit de werkelijkheid echter heel anders in elkaar: ,,Dit is één van de grote overdrijvingen van mevrouw Heard”, zegt hij. ,,Ik heb helemaal nooit een sigaret op haar uitgedrukt.” Volgens Depp was het steeds Heard die het geweld tussen hen twee uitlokte.