Nieuwe avondshow start vandaag: ‘Lubach legt op humorvolle wijze de vinger op de zere plek’

Wat kunnen we verwachten?

Het nieuwe project van Arjen Lubach wordt vaak een latenighttalkshow genoemd. Dat komt volgens de presentator zelf doordat we niet bekend zijn met het genre, zo vertelde hij op NPO Radio 1. ,,Het is veel meer latenightnieuwssatire. Het is eigenlijk gewoon een geschreven comedyshow.’' Dat we die vorm niet zo goed kennen, komt ook door eerdere gestrande pogingen. Zo was er op NPO 3 De Nieuwste Show met Patrick Lodiers, waarin Lubach zelf ook een rol had. Na een klein jaar werd dat programma vanwege tegenvallende kijkcijfers van de buis gehaald. Later was er nog Jan Jaap van der Wal die voor Comedy Central een aantal weken de Nederlandse variant van het Amerikaanse succesnummer The Daily Show uitprobeerde. Na de proefperiode werd het programma echter stopgezet. Lodiers en Van der Wal weten dus welke druk erbij komt kijken, maar reageren vooraf liever niet. Wel wensen de twee hun collega ‘veel succes’.