Nieuwe Bed en Breakfast scoort met blokhutjes in ‘tuincentrum’

Het nieuwe seizoen van Bed en Breakfast, dat sinds 2012 wordt uitgezonden, trapte af met logeersessies in een verbouwde schuur in Gelderland, in de vleugel van een Hengelose villa en in een Groningse loods. De rust die Maarten en Sandra daar bieden, werd het meest gewaardeerd. In hun kistje werd dan ook het meeste geld gestopt. ,,Dit doet me denken aan een tuincentrum, waar je blokhutten kunt kopen. Wat gaaf zeg!’’, oordeelde concurrent Wim over de bijzondere accommodatie.