Nieuwe beelden van The Stones op festival Altamont opgedoken

Er is nieuw beeldmateriaal opgedoken van een concert van The Rolling Stones. In archieven van de Library of Congress in Washington, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, zijn videobeelden gevonden van het beruchte festival Altamont Speedway dat in 1969 in de buurt van San Francisco werd gehouden en waarbij een bezoeker werd doodgeschoten.

Tijdens het gratis festival, waar behalve The Rolling Stones ook Santana, The Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane en Crosby, Stills, Nash & Young optraden, werd tijdens het concert van de Stones de 18-jarige Meredith Hunter Jr. doodgestoken door de Hells Angels die als ordedienst waren ingehuurd. Het evenement is de geschiedenis ingegaan als de gebeurtenis die een einde maakte aan het flowerpower- en hippietijdperk.

Volgens The Washington Post is het nieuwe beeldmateriaal van The Stones in februari 2020 al ontdekt, maar is het al die tijd niet openbaar gemaakt. ,,Af en toe doe je in een filmarchief zo’n sensationele ontdekking”, zei Mike Mashon, filmexpert van de Library of Congress tegen de krant. De video, in totaal 26 minuten, laat iets zien van de chaos die op het festival ontstond na de dood van de bezoeker.

In 1970 kwam een documentaire uit over Altamont Speedway, Gimme Shelter, maar volgens Mashon zitten daarin niet deze nieuw ontdekte beelden. ,,Ik denk niet dat er echt iets in de video zit dat bijdraagt ​​aan ons begrip van de tragische gebeurtenissen in Altamont. Maar het geeft absoluut een nieuw perspectief. En het is een prachtige bron om te hebben.” De video is waarschijnlijk opgenomen door iemand op het podium. Wie dat was, is onbekend.

