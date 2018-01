Nieuwe beschuldigingen seksueel wangedrag door Jeremy Piven

Tegenover BuzzFeed News vertelden twee vrouwen met vermelding van naam en een derde vrouw anoniem over hun ervaringen met de acteur. Eén van hen was werkte in 1985 op een filmset toen ze op de middelbare school zat, en werd door Piven in een trailer ongewild gezoend en betast. Een tweede vrouw ontmoette Piven een paar jaar later in een kapperszaak en maakte een afspraak met hem. Toen ze bij zijn hotel aankwam, kreeg ze horen dat ze toestemming had om naar zijn kamer te gaan. Daar drukte hij haar tegen de muur en begon hij haar te zoenen. Ze vluchtte de kamer uit. Een derde vrouw ontmoette Piven in 1996 op de set van de sitcom Ellen, met Ellen DeGeneres. Ze ging met Piven mee naar huis. Daar liet de acteur zijn broek zakken en probeerde hij haar over te halen tot seks. Ze voelde zich bedreigd en wist te ontkomen.