Nieuwe bestseller legt ‘oorlog’ tussen Britse royals bloot en hoe Meghan Harry voor schut zette

In april 2017 hadden prins William, Kate Middleton (38) en prins Harry een openhartig gesprek over geestelijke gezondheid, dat ze ook opnamen voor een liefdadigheidsorganisatie genaamd Heads Together. Het trio zat samen in de tuinen van Kensington Palace, waar ze het trauma bespraken dat William en Harry opliepen toen ze in 1997 hun moeder prinses Diana verloren. ,,Het is ongelooflijk hoe jullie dat hebben kunnen verwerken”, zei Kate op een gegeven moment tegen de broers. ,,Dat ligt volgens mij aan de sterke band die jullie al hebben sinds jullie kinderjaren. Jullie zijn heel close.”