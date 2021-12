Nieuwe Dexter voegt niets toe, hij mag eigenlijk wel met pensioen

Rondlei­ding door het Glazen Huis in Amersfoort: ‘Een cel is volgens mij nog luxer dan deze slaapkamer’

‘Ha, met jou moet ik vriendjes worden’, grapt Rob Janssen als hij de toiletjuffrouw in het Glazen Huis tegen het lijf loopt. De twee zullen elkaar vanaf zaterdag vaker treffen, want dan is er voor de 3FM-dj geen ontkomen meer aan. Amersfoort staat van zaterdag tot en met vrijdag in het teken van 3FM Serious Request en Rob is één van de vier dj’s die opgesloten worden. Hij nam het AD mee tijdens een exclusieve rondleiding op het terrein.

