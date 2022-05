Nieuwe dominoshow 15 jaar na D-day: ‘Een vlieg of spin kan al een ravage aanrichten’

Ricky Gervais bekriti­seerd vanwege transfobe opmerkin­gen

Ricky Gervais ligt op social media onder vuur vanwege een aantal transfobe ‘grappen’ die hij maakt in zijn Netflix-special SuperNature, die gisteren op de streamingdienst is verschenen. In zijn show zegt de 60-jarige comedian onder meer dat hij van ‘de nieuwe vrouwen houdt’. ,,Die met baarden en penissen”, aldus Gervais.

